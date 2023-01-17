Исупова (Мусонова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупова (Мусонова) Анна Ивановна

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Место рождения

Каргино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Мусонов Иван Андриянович

Мать: Мусонова Фекла Архиповна

Каргино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
10.01.1963

Сын: Трофимов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Трофимов Григорий

Рождение ребёнка
17.04.?

Сын: Исупов Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Трофимов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исупов Рашид

Смерть
Неизвестно
Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
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