Исупова (Мусонова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Мусонов Иван Андриянович
Мать: Мусонова Фекла Архиповна
Рождение ребёнка
10.01.1963
Сын: Трофимов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Трофимов Григорий
Рождение ребёнка
17.04.?
Сын: Исупов Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Трофимов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофимов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исупов Рашид
Смерть
Неизвестно
Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия