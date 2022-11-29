Мусонов Иннокентий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Мусонова Фекла Архиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Храпатый Надежда Иннокентьевна
Мать ребёнка: Мусонова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галецкая Любовь Иннокентьевна
Мать ребёнка: Мусонова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мусонов Сергей Иннокентьевич
Мать ребёнка: Мусонова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мусонова Татьяна
Смерть
Неизвестно