Мусонов Иннокентий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМусонов Иннокентий Иванович

Мусонов Иннокентий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Мусонова Фекла Архиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Храпатый Надежда Иннокентьевна

Мать ребёнка: Мусонова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галецкая Любовь Иннокентьевна

Мать ребёнка: Мусонова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусонов Сергей Иннокентьевич

Мать ребёнка: Мусонова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусонова Татьяна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close