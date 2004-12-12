Шкляева (Мусонова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкляева (Мусонова) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1929

Дата смерти

12.12.2004

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1929

Отец: Мусонов Иван Андриянович

Мать: Мусонова Фекла Архиповна

Рождение ребёнка
14.01.1954

Сын: Шкляев Виктор Викторович

Отец ребёнка: Шкляев Виктор Иванович

Кабанск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
21.02.1969

Дочь: Волкова Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Кобылкин Некифор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобылкин Некифор

Смерть
12.12.2004
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