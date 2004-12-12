Шкляева (Мусонова) Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1929
Дата смерти12.12.2004
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1929
Отец: Мусонов Иван Андриянович
Мать: Мусонова Фекла Архиповна
Рождение ребёнка
14.01.1954
Отец ребёнка: Шкляев Виктор Иванович
Кабанск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
21.02.1969
Дочь: Волкова Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Кобылкин Некифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кобылкин Некифор
Смерть
12.12.2004