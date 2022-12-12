Морозов Ефрем Павлович
Место рождения
Дата рождения17.01.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1895
Отец: Морозов Павел Яковлевич
Мать: Морозова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
31.12.1919
Дочь: Лопатникова Нина Ефремовна
Мать ребёнка: Морозова Таисия Алексеевна
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.03.1921
Сын: Морозов Владимир Ефремович
Мать ребёнка: Морозова Таисия Алексеевна
Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Морозов Геннадий Ефремович
Мать ребёнка: Морозова Таисия Алексеевна
Смерть
Неизвестно