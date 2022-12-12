Морозов Ефрем Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Ефрем Павлович

Морозов Ефрем Павлович

avatar

Место рождения

Торжок, город Торжок, Тверская область

Дата рождения

17.01.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1895

Отец: Морозов Павел Яковлевич

Мать: Морозова Елена Ивановна

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
31.12.1919

Дочь: Лопатникова Нина Ефремовна

Мать ребёнка: Морозова Таисия Алексеевна

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.03.1921

Сын: Морозов Владимир Ефремович

Мать ребёнка: Морозова Таисия Алексеевна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Морозов Геннадий Ефремович

Мать ребёнка: Морозова Таисия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close