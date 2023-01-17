Морозова Таисия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1897
Дата смерти19.12.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1919
Дочь: Лопатникова Нина Ефремовна
Отец ребёнка: Морозов Ефрем Павлович
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.03.1921
Сын: Морозов Владимир Ефремович
Отец ребёнка: Морозов Ефрем Павлович
Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Морозов Геннадий Ефремович
Отец ребёнка: Морозов Ефрем Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.12.1965