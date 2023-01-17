Морозова Таисия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Таисия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1897

Дата смерти

19.12.1965

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1919

Дочь: Лопатникова Нина Ефремовна

Отец ребёнка: Морозов Ефрем Павлович

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.03.1921

Сын: Морозов Владимир Ефремович

Отец ребёнка: Морозов Ефрем Павлович

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Морозов Геннадий Ефремович

Отец ребёнка: Морозов Ефрем Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстигнеев Александр Никонорович

Смерть
19.12.1965
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