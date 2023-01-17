Лопатникова (Морозова) Нина Ефремовна
Место рождения
Дата рождения31.12.1919
Дата смерти2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1919
Отец: Морозов Ефрем Павлович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Мазеев Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Мазеев Дмитрий
Рождение ребёнка
07.10.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лопатников Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2015