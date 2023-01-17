Лопатникова (Морозова) Нина Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатникова (Морозова) Нина Ефремовна

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Место рождения

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

31.12.1919

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1919

Отец: Морозов Ефрем Павлович

Мать: Морозова Таисия Алексеевна

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Мазеев Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Мазеев Дмитрий

Рождение ребёнка
07.10.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопатников Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатников Николай Николаевич

Смерть
2015
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