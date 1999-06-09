Лопатников Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1915
Дата смерти09.06.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1915
Рождение ребёнка
08.10.1940
Дочь: Волкова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Анна Самойловна
Рождение ребёнка
07.10.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лопатникова Нина Ефремовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.06.1999