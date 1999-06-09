Лопатников Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатников Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1915

Дата смерти

09.06.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1915

Отец: Лопатников Николай Иванов

Мать: Лопатникова Ольга Ефимова

Рождение ребёнка
08.10.1940

Дочь: Волкова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Анна Самойловна

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.10.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лопатникова Нина Ефремовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопатникова Нина Ефремовна

Смерть
09.06.1999
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
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