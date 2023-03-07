Волкова (Полякова) Людмила Николаевна
Место рождения
Дата рождения08.10.1940
Дата смерти2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1940
Отец: Лопатников Николай Николаевич
Мать: Анна Самойловна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Владимир
Смерть
2017
Причина смерти: инсульт