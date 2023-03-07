Волкова (Полякова) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Полякова) Людмила Николаевна

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Место рождения

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

08.10.1940

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

Около 1914 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1940

Отец: Лопатников Николай Николаевич

Мать: Анна Самойловна

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Владимир

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
2017
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: инсульт
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