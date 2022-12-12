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Лопатников Николай Иванов

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Место рождения

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

22.05.1879

Дата смерти

05.08.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1879

Отец: Лопатников (шнырихин) Иван Игнатов

Мать: Александра Егорова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
31.01.1901

Жена: Лопатникова Ольга Ефимова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.12.1901

Сын: Лопатников Михаил Николаев

Мать ребёнка: Лопатникова Ольга Ефимова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.08.1903

Дочь: Мария Николаева

Мать ребёнка: Лопатникова Ольга Ефимова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.03.1905

Сын: Лопатников Василий Николаев

Мать ребёнка: Лопатникова Ольга Ефимова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Ольга Николаева

Мать ребёнка: Лопатникова Ольга Ефимова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.09.1912

Дочь: Ольга (2)

Мать ребёнка: Лопатникова Ольга Ефимова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.03.1914

Сын: Лопатников Василий (2)

Мать ребёнка: Лопатникова Ольга Ефимова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.11.1915

Сын: Лопатников Николай Николаевич

Мать ребёнка: Лопатникова Ольга Ефимова

Рождение ребёнка
16.01.1918

Дочь: Валентина Николаева

Мать ребёнка: Лопатникова Ольга Ефимова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.03.1923

Дочь: Шалдо Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Лопатникова Ольга Ефимова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мотова Александра Николаева

Мать ребёнка: Лопатникова Ольга Ефимова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
05.08.1952
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
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