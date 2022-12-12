Лопатников Николай Иванов
Место рождения
Дата рождения22.05.1879
Дата смерти05.08.1952
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1879
Бракосочетание
31.01.1901
Рождение ребёнка
11.12.1901
Сын: Лопатников Михаил Николаев
Мать ребёнка: Лопатникова Ольга Ефимова
Рождение ребёнка
02.08.1903
Дочь: Мария Николаева
Мать ребёнка: Лопатникова Ольга Ефимова
Рождение ребёнка
27.03.1905
Сын: Лопатников Василий Николаев
Мать ребёнка: Лопатникова Ольга Ефимова
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Ольга Николаева
Мать ребёнка: Лопатникова Ольга Ефимова
Рождение ребёнка
23.09.1912
Дочь: Ольга (2)
Мать ребёнка: Лопатникова Ольга Ефимова
Рождение ребёнка
20.03.1914
Мать ребёнка: Лопатникова Ольга Ефимова
Рождение ребёнка
21.11.1915
Сын: Лопатников Николай Николаевич
Мать ребёнка: Лопатникова Ольга Ефимова
Рождение ребёнка
16.01.1918
Дочь: Валентина Николаева
Мать ребёнка: Лопатникова Ольга Ефимова
Рождение ребёнка
21.03.1923
Дочь: Шалдо Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Лопатникова Ольга Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мотова Александра Николаева
Мать ребёнка: Лопатникова Ольга Ефимова
Смерть
05.08.1952