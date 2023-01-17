Лопатников (Шнырихин) Иван Игнатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатников (Шнырихин) Иван Игнатов

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Место рождения

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Лопатников (шнырихин) Игнат Прохоров

Мать: Лопатникова Матрена Иванова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.05.1879

Сын: Лопатников Николай Иванов

Мать ребёнка: Александра Егорова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Лопатников (шнырихин) Григорий Иванов

Мать ребёнка: Александра Егорова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.01.1885

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Александра Егорова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.01.1889

Сын: Лопатников (шнырихин) Василий Иванов

Мать ребёнка: Александра Егорова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.02.1893

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Александра Егорова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.10.1894

Сын: Лопатников (шнырихин) Александр Иванов

Мать ребёнка: Александра Егорова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.07.1897

Сын: Лопатников (шнырихин) Владимир Иванов

Мать ребёнка: Александра Егорова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Лопатников (шнырихин) Василий (2)

Мать ребёнка: Александра Егорова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.11.1908

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Александра Егорова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатников (шнырихин) Павел Иванов

Мать ребёнка: Александра Егорова

Смерть
Неизвестно
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