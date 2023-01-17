Лопатников (Шнырихин) Иван Игнатов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Рождение ребёнка
22.05.1879
Сын: Лопатников Николай Иванов
Мать ребёнка: Александра Егорова
Рождение ребёнка
1883
Сын: Лопатников (шнырихин) Григорий Иванов
Мать ребёнка: Александра Егорова
Рождение ребёнка
25.01.1885
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Александра Егорова
Рождение ребёнка
21.01.1889
Сын: Лопатников (шнырихин) Василий Иванов
Мать ребёнка: Александра Егорова
Рождение ребёнка
08.02.1893
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Александра Егорова
Рождение ребёнка
20.10.1894
Сын: Лопатников (шнырихин) Александр Иванов
Мать ребёнка: Александра Егорова
Рождение ребёнка
10.07.1897
Сын: Лопатников (шнырихин) Владимир Иванов
Мать ребёнка: Александра Егорова
Рождение ребёнка
1900
Сын: Лопатников (шнырихин) Василий (2)
Мать ребёнка: Александра Егорова
Рождение ребёнка
16.11.1908
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Александра Егорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопатников (шнырихин) Павел Иванов
Мать ребёнка: Александра Егорова
Смерть
Неизвестно