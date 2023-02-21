Лопатникова Матрена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смерти27.02.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Лопатников (шнырихин) Николай Игнатов
Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Игнат Прохоров
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Лопатников (шнырихин) Иван Игнатов
Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Игнат Прохоров
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Агафья Игнатова
Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Игнат Прохоров
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Лопатников (шнырихин) Григорий Игнатов
Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Игнат Прохоров
Смерть
27.02.1899