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Лопатникова Матрена Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

27.02.1899

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Лопатников (шнырихин) Николай Игнатов

Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Игнат Прохоров

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Лопатников (шнырихин) Иван Игнатов

Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Игнат Прохоров

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Агафья Игнатова

Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Игнат Прохоров

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Лопатников (шнырихин) Григорий Игнатов

Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Игнат Прохоров

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
27.02.1899
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
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