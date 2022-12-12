Лопатников (Шнырихин) Игнат Прохоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Лопатников (шнырихин) Николай Игнатов
Мать ребёнка: Лопатникова Матрена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Лопатников (шнырихин) Иван Игнатов
Мать ребёнка: Лопатникова Матрена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Агафья Игнатова
Мать ребёнка: Лопатникова Матрена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Лопатников (шнырихин) Григорий Игнатов
Мать ребёнка: Лопатникова Матрена Иванова
Смерть
Неизвестно