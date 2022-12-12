Лопатников (Шнырихин) Игнат Прохоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатников (Шнырихин) Игнат Прохоров

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Место рождения

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Лопатников Прохор Гаврилов

Мать: Лопатникова Акилина Григорьева

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Лопатников (шнырихин) Николай Игнатов

Мать ребёнка: Лопатникова Матрена Иванова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Лопатников (шнырихин) Иван Игнатов

Мать ребёнка: Лопатникова Матрена Иванова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Агафья Игнатова

Мать ребёнка: Лопатникова Матрена Иванова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Лопатников (шнырихин) Григорий Игнатов

Мать ребёнка: Лопатникова Матрена Иванова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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