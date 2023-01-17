(Андреева) Александра Егорова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Егор Андреев
Мать: не указана
Сын: Лопатников Николай Иванов
Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Иван Игнатов
Сын: Лопатников (шнырихин) Григорий Иванов
Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Иван Игнатов
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Иван Игнатов
Сын: Лопатников (шнырихин) Василий Иванов
Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Иван Игнатов
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Иван Игнатов
Сын: Лопатников (шнырихин) Александр Иванов
Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Иван Игнатов
Сын: Лопатников (шнырихин) Владимир Иванов
Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Иван Игнатов
Сын: Лопатников (шнырихин) Василий (2)
Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Иван Игнатов
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Иван Игнатов
Сын: Лопатников (шнырихин) Павел Иванов
Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Иван Игнатов