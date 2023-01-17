(Андреева) Александра Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Андреева) Александра Егорова

(Андреева) Александра Егорова

avatar

Место рождения

Бритово, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егор Андреев

Мать: не указана

Бритово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.05.1879

Сын: Лопатников Николай Иванов

Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Иван Игнатов

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Лопатников (шнырихин) Григорий Иванов

Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Иван Игнатов

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.01.1885

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Иван Игнатов

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.01.1889

Сын: Лопатников (шнырихин) Василий Иванов

Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Иван Игнатов

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.02.1893

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Иван Игнатов

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.10.1894

Сын: Лопатников (шнырихин) Александр Иванов

Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Иван Игнатов

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.07.1897

Сын: Лопатников (шнырихин) Владимир Иванов

Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Иван Игнатов

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Лопатников (шнырихин) Василий (2)

Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Иван Игнатов

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.11.1908

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Иван Игнатов

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатников (шнырихин) Павел Иванов

Отец ребёнка: Лопатников (шнырихин) Иван Игнатов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close