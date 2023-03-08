Андреева Аксинья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1862 ст.
Дочь: Лопатникова Александра Егорова
Отец ребёнка: Андреев Егор Андреев
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Пелагея Егорова
Отец ребёнка: Андреев Егор Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андреев Егор Андреев
Смерть
Неизвестно