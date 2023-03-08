Андреева Аксинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Аксинья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1862 ст.

Дочь: Лопатникова Александра Егорова

Отец ребёнка: Андреев Егор Андреев

Бритово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Пелагея Егорова

Отец ребёнка: Андреев Егор Андреев

Бритово, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Егор Андреев

Смерть
Неизвестно
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