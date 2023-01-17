Мотова (Лопатникова) Александра Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМотова (Лопатникова) Александра Николаева

Мотова (Лопатникова) Александра Николаева

avatar

Место рождения

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лопатников Николай Иванов

Мать: Лопатникова Ольга Ефимова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мотов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мотов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Александровна

Отец ребёнка: Мотов Александр

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close