Лопатникова (Барышева) Ольга Ефимова
Место рождения
Дата рождения24.07.1881
Дата смерти11.03.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1881
Отец: Барышев Ефим Иванов
Бракосочетание
31.01.1901
Рождение ребёнка
11.12.1901
Сын: Лопатников Михаил Николаев
Отец ребёнка: Лопатников Николай Иванович
Рождение ребёнка
02.08.1903
Дочь: Мария Николаева
Отец ребёнка: Лопатников Николай Иванович
Рождение ребёнка
27.03.1905
Сын: Лопатников Василий Николаев
Отец ребёнка: Лопатников Николай Иванович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Ольга Николаева
Отец ребёнка: Лопатников Николай Иванович
Рождение ребёнка
23.09.1912
Дочь: Ольга (2)
Отец ребёнка: Лопатников Николай Иванович
Рождение ребёнка
20.03.1914
Отец ребёнка: Лопатников Николай Иванович
Рождение ребёнка
21.11.1915 ст.
Сын: Лопатников Николай Николаевич
Отец ребёнка: Лопатников Николай Иванович
Рождение ребёнка
16.01.1918
Дочь: Валентина Николаева
Отец ребёнка: Лопатников Николай Иванович
Рождение ребёнка
21.03.1923
Дочь: Шалдо Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Лопатников Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мотова Александра Николаева
Отец ребёнка: Лопатников Николай Иванович
Смерть
11.03.1958