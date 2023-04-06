Лопатникова (Барышева) Ольга Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатникова (Барышева) Ольга Ефимова

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Место рождения

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

24.07.1881

Дата смерти

11.03.1958

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1881

Отец: Барышев Ефим Иванов

Мать: Барышева Агапия Силуанова

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
31.01.1901

Муж: Лопатников Николай Иванович

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.12.1901

Сын: Лопатников Михаил Николаев

Отец ребёнка: Лопатников Николай Иванович

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.08.1903

Дочь: Мария Николаева

Отец ребёнка: Лопатников Николай Иванович

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.03.1905

Сын: Лопатников Василий Николаев

Отец ребёнка: Лопатников Николай Иванович

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Ольга Николаева

Отец ребёнка: Лопатников Николай Иванович

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.09.1912

Дочь: Ольга (2)

Отец ребёнка: Лопатников Николай Иванович

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.03.1914

Сын: Лопатников Василий (2)

Отец ребёнка: Лопатников Николай Иванович

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.11.1915 ст.

Сын: Лопатников Николай Николаевич

Отец ребёнка: Лопатников Николай Иванович

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.01.1918

Дочь: Валентина Николаева

Отец ребёнка: Лопатников Николай Иванович

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.03.1923

Дочь: Шалдо Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Лопатников Николай Иванович

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мотова Александра Николаева

Отец ребёнка: Лопатников Николай Иванович

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
11.03.1958
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
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