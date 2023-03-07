Барышева (Киселева) Агапия Силуанова
Место рождения
Дата рождения12.04.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1852
Отец: Киселев Силуан Исидоров
Мать: Киселева Анна Семенова
Бракосочетание
18.01.1870
Муж: Барышев Ефим Иванов
Федоровское, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.11.1871
Дочь: Матрона (1) Ефимова
Отец ребёнка: Барышев Ефим Иванов
Рождение ребёнка
19.01.1874
Дочь: Ксения Ефимова
Отец ребёнка: Барышев Ефим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1875
Отец ребёнка: Барышев Ефим Иванов
Рождение ребёнка
11.04.1879
Дочь: Александра Ефимова
Отец ребёнка: Барышев Ефим Иванов
Рождение ребёнка
24.07.1881
Дочь: Лопатникова Ольга Ефимова
Отец ребёнка: Барышев Ефим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Лазарева Мария Ефимова
Отец ребёнка: Барышев Ефим Иванов
Рождение ребёнка
1885
Сын: Барышев Иван Ефимов
Отец ребёнка: Барышев Ефим Иванов
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Надежда Ефимова
Отец ребёнка: Барышев Ефим Иванов
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Тарасевич Евдокия Ефимова
Отец ребёнка: Барышев Ефим Иванов
Рождение ребёнка
29.12.1894
Дочь: Анна Ефимова
Отец ребёнка: Барышев Ефим Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобкова Матрона Ефимова
Отец ребёнка: Барышев Ефим Иванов
Смерть
Неизвестно