Бобкова (Барышева) Матрона Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобкова (Барышева) Матрона Ефимова

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Место рождения

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барышев Ефим Иванов

Мать: Барышева Агапия Силуанова

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.02.1906

Сын: Бобков Василий Федоров

Отец ребёнка: Бобков Федор Федоров

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.12.1909

Сын: Бобков Феодор Федоров

Отец ребёнка: Бобков Федор Федоров

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.10.1911

Сын: Бобков Федор Федоров

Отец ребёнка: Бобков Федор Федоров

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.09.1912

Сын: Бобков Михаил Федоров

Отец ребёнка: Бобков Федор Федоров

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобков Федор Федоров

Смерть
Неизвестно
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