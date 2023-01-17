Бобкова (Барышева) Матрона Ефимова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Барышев Ефим Иванов
Рождение ребёнка
23.02.1906
Отец ребёнка: Бобков Федор Федоров
Рождение ребёнка
25.12.1909
Отец ребёнка: Бобков Федор Федоров
Рождение ребёнка
25.10.1911
Сын: Бобков Федор Федоров
Отец ребёнка: Бобков Федор Федоров
Рождение ребёнка
20.09.1912
Отец ребёнка: Бобков Федор Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобков Федор Федоров
Смерть
Неизвестно