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Киселева Анна Семенова

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Место рождения

Сенинское, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

08.02.1828

Дата смерти

16.07.1909

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1828

Отец: Семен Тимофеев

Мать: Ирина Андреева

Сенинское, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.01.1846

Муж: Киселев Силуан Исидоров

Федоровское, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Яков Силуанов

Отец ребёнка: Киселев Силуан Исидоров

Верханово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.04.1852

Дочь: Барышева Агапия Силуанова

Отец ребёнка: Киселев Силуан Исидоров

Верханово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Татьяна Силуанова

Отец ребёнка: Киселев Силуан Исидоров

Верханово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Сергей Силуанов

Отец ребёнка: Киселев Силуан Исидоров

Верханово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.05.1872

Дочь: Елена Силуанова

Отец ребёнка: Киселев Силуан Исидоров

Верханово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислова Ксения Силуанова

Отец ребёнка: Киселев Силуан Исидоров

Смерть
16.07.1909
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
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