Киселева Анна Семенова
Место рождения
Дата рождения08.02.1828
Дата смерти16.07.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1828
Отец: Семен Тимофеев
Мать: Ирина Андреева
Бракосочетание
13.01.1846
Федоровское, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Яков Силуанов
Отец ребёнка: Киселев Силуан Исидоров
Рождение ребёнка
12.04.1852
Дочь: Барышева Агапия Силуанова
Отец ребёнка: Киселев Силуан Исидоров
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Татьяна Силуанова
Отец ребёнка: Киселев Силуан Исидоров
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Сергей Силуанов
Отец ребёнка: Киселев Силуан Исидоров
Рождение ребёнка
17.05.1872
Дочь: Елена Силуанова
Отец ребёнка: Киселев Силуан Исидоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислова Ксения Силуанова
Отец ребёнка: Киселев Силуан Исидоров
Смерть
16.07.1909
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область