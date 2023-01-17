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Барышев Ефим Иванов

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Место рождения

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Барышев Иван 2-й

Мать: Надежда Петрова

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
18.01.1870

Жена: Барышева Агапия Силуанова

Федоровское, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.11.1871

Дочь: Матрона (1) Ефимова

Мать ребёнка: Барышева Агапия Силуанова

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.01.1874

Дочь: Ксения Ефимова

Мать ребёнка: Барышева Агапия Силуанова

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Барышев Александр Ефимов

Мать ребёнка: Барышева Агапия Силуанова

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.04.1879

Дочь: Александра Ефимова

Мать ребёнка: Барышева Агапия Силуанова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.07.1881

Дочь: Лопатникова Ольга Ефимова

Мать ребёнка: Барышева Агапия Силуанова

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Лазарева Мария Ефимова

Мать ребёнка: Барышева Агапия Силуанова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Барышев Иван Ефимов

Мать ребёнка: Барышева Агапия Силуанова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Надежда Ефимова

Мать ребёнка: Барышева Агапия Силуанова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Тарасевич Евдокия Ефимова

Мать ребёнка: Барышева Агапия Силуанова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.12.1894

Дочь: Анна Ефимова

Мать ребёнка: Барышева Агапия Силуанова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобкова Матрона Ефимова

Мать ребёнка: Барышева Агапия Силуанова

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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