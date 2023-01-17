Барышев Ефим Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Барышев Иван 2-й
Мать: Надежда Петрова
Бракосочетание
18.01.1870
Федоровское, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.11.1871
Дочь: Матрона (1) Ефимова
Мать ребёнка: Барышева Агапия Силуанова
Рождение ребёнка
19.01.1874
Дочь: Ксения Ефимова
Мать ребёнка: Барышева Агапия Силуанова
Рождение ребёнка
Около 1875
Мать ребёнка: Барышева Агапия Силуанова
Рождение ребёнка
11.04.1879
Дочь: Александра Ефимова
Мать ребёнка: Барышева Агапия Силуанова
Рождение ребёнка
24.07.1881
Дочь: Лопатникова Ольга Ефимова
Мать ребёнка: Барышева Агапия Силуанова
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Лазарева Мария Ефимова
Мать ребёнка: Барышева Агапия Силуанова
Рождение ребёнка
1885
Сын: Барышев Иван Ефимов
Мать ребёнка: Барышева Агапия Силуанова
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Надежда Ефимова
Мать ребёнка: Барышева Агапия Силуанова
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Тарасевич Евдокия Ефимова
Мать ребёнка: Барышева Агапия Силуанова
Рождение ребёнка
29.12.1894
Дочь: Анна Ефимова
Мать ребёнка: Барышева Агапия Силуанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобкова Матрона Ефимова
Мать ребёнка: Барышева Агапия Силуанова
Смерть
Неизвестно