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Барышев Иван 2-й

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Место рождения

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Барышев Яким Евдокимов

Мать: Анна Андреева

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 07.02.1847

Сын: Барышев Анисим Иванов

Мать ребёнка: Надежда Петрова

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Барышев Ефим Иванов

Мать ребёнка: Надежда Петрова

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.06.1852

Сын: Барышев Афанасий Иванов

Мать ребёнка: Надежда Петрова

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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