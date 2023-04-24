Барышев Иван 2-й
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Барышев Яким Евдокимов
Мать: Анна Андреева
Рождение ребёнка
Около 07.02.1847
Мать ребёнка: Надежда Петрова
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Барышев Ефим Иванов
Мать ребёнка: Надежда Петрова
Рождение ребёнка
28.06.1852
Мать ребёнка: Надежда Петрова
Смерть
Неизвестно