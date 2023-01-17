Киселев Силуан Исидоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смерти09.01.1909
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Исидор Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1846
Жена: Киселева Анна Семенова
Федоровское, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Яков Силуанов
Мать ребёнка: Киселева Анна Семенова
Рождение ребёнка
12.04.1852
Дочь: Барышева Агапия Силуанова
Мать ребёнка: Киселева Анна Семенова
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Татьяна Силуанова
Мать ребёнка: Киселева Анна Семенова
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Сергей Силуанов
Мать ребёнка: Киселева Анна Семенова
Рождение ребёнка
17.05.1872
Дочь: Елена Силуанова
Мать ребёнка: Киселева Анна Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислова Ксения Силуанова
Мать ребёнка: Киселева Анна Семенова
Смерть
09.01.1909
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: рак желудка