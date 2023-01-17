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Киселев Силуан Исидоров

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Место рождения

Верханово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

09.01.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Исидор Иванов

Мать: не указана

Верханово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.01.1846

Жена: Киселева Анна Семенова

Федоровское, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Яков Силуанов

Мать ребёнка: Киселева Анна Семенова

Верханово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.04.1852

Дочь: Барышева Агапия Силуанова

Мать ребёнка: Киселева Анна Семенова

Верханово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Татьяна Силуанова

Мать ребёнка: Киселева Анна Семенова

Верханово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Сергей Силуанов

Мать ребёнка: Киселева Анна Семенова

Верханово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.05.1872

Дочь: Елена Силуанова

Мать ребёнка: Киселева Анна Семенова

Верханово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислова Ксения Силуанова

Мать ребёнка: Киселева Анна Семенова

Смерть
09.01.1909
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: рак желудка
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