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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4656Уварово (Стучево), сц. вл.при р. Десне.2524124147
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1188. Уварово, сельцо бывшее владельческое, при речке Десне, дворов 15, жителей 81, 2 лавки, крючечн. зав.
Список населённых мест Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Уварово2712Московско-Киево-Воронежская железная дорога, станция Апрелевка. 1224
Имения при д. Уварове: Е. В. Миткевич-Далецкой, Т. В. Саблиной 271212—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
306235Увароводеревня55°31'с.ш.37°12'в.д.N-37-015