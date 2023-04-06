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Морозов Павел Яковлевич

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Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
02.11.1888 ст.

Жена: Морозова Елена Ивановна

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
01.10.1890

Дочь: Зинаида Павловна

Мать ребёнка: Морозова Елена Ивановна

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
20.12.1891

Сын: Морозов Виктор Павлович

Мать ребёнка: Морозова Елена Ивановна

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
17.01.1895

Сын: Морозов Ефрем Павлович

Мать ребёнка: Морозова Елена Ивановна

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
02.02.1898

Сын: Морозов Николай Павлович

Мать ребёнка: Морозова Елена Ивановна

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
22.07.1902

Сын: Морозов Александр Павлович

Мать ребёнка: Морозова Елена Ивановна

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Аграфена Ефремовна

Бракосочетание
?.11.1913

Жена: Морозова Павла Васильевна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Морозов Иван

Мать ребёнка: Аграфена Ефремовна

Смерть
Неизвестно
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