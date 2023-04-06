Морозов Павел Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1888 ст.
Жена: Морозова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1890
Дочь: Зинаида Павловна
Мать ребёнка: Морозова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
20.12.1891
Мать ребёнка: Морозова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
17.01.1895
Мать ребёнка: Морозова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
02.02.1898
Мать ребёнка: Морозова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
22.07.1902
Сын: Морозов Александр Павлович
Мать ребёнка: Морозова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Аграфена Ефремовна
Бракосочетание
?.11.1913
Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1913
Сын: Морозов Иван
Мать ребёнка: Аграфена Ефремовна
Смерть
Неизвестно