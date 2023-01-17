Морозова (Новоселова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Новоселова) Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1858 ст.

Дата смерти

Около 1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1888 ст.

Муж: Морозов Павел Яковлевич

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
01.10.1890

Дочь: Зинаида Павловна

Отец ребёнка: Морозов Павел Яковлевич

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
20.12.1891

Сын: Морозов Виктор Павлович

Отец ребёнка: Морозов Павел Яковлевич

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
17.01.1895

Сын: Морозов Ефрем Павлович

Отец ребёнка: Морозов Павел Яковлевич

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
02.02.1898

Сын: Морозов Николай Павлович

Отец ребёнка: Морозов Павел Яковлевич

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
22.07.1902

Сын: Морозов Александр Павлович

Отец ребёнка: Морозов Павел Яковлевич

Торжок, город Торжок, Тверская область
Смерть
Около 1911 ст.
Торжок, город Торжок, Тверская область
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