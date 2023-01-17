Морозова (Новоселова) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1858 ст.
Дата смертиОколо 1911 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1858 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1888 ст.
Рождение ребёнка
01.10.1890
Дочь: Зинаида Павловна
Отец ребёнка: Морозов Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
20.12.1891
Отец ребёнка: Морозов Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
17.01.1895
Отец ребёнка: Морозов Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
02.02.1898
Отец ребёнка: Морозов Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
22.07.1902
Сын: Морозов Александр Павлович
Отец ребёнка: Морозов Павел Яковлевич
Смерть
Около 1911 ст.