Новоселова (Мякишкова) Марья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселова (Мякишкова) Марья Федоровна

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Место рождения

Торжок, город Торжок, Тверская область

Дата рождения

22.03.1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1826 ст.

Отец: Мякишков Федор Степанович

Мать: Мякишкова Екатерина Петровна

Торжок, город Торжок, Тверская область
Бракосочетание
09.11.1852 ст.

Муж: Новоселов Иван Иванович

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
19.12.1853 ст.

Сын: Новоселов Николай Иванович

Отец ребёнка: Новоселов Иван Иванович

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
17.05.1858 ст.

Дочь: Морозова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Новоселов Иван Иванович

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
29.07.1860 ст.

Сын: Новоселов Петр Иванович

Отец ребёнка: Новоселов Иван Иванович

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
06.10.1862 ст.

Сын: Новоселов Федор Иванович

Отец ребёнка: Новоселов Иван Иванович

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
21.06.1865 ст.

Дочь: Новоселова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Новоселов Иван Иванович

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новоселова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Новоселов Иван Иванович

Торжок, город Торжок, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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