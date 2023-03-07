Новоселова (Мякишкова) Марья Федоровна
Место рождения
Дата рождения22.03.1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1826 ст.
Бракосочетание
09.11.1852 ст.
Рождение ребёнка
19.12.1853 ст.
Сын: Новоселов Николай Иванович
Отец ребёнка: Новоселов Иван Иванович
Рождение ребёнка
17.05.1858 ст.
Дочь: Морозова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Новоселов Иван Иванович
Рождение ребёнка
29.07.1860 ст.
Отец ребёнка: Новоселов Иван Иванович
Рождение ребёнка
06.10.1862 ст.
Отец ребёнка: Новоселов Иван Иванович
Рождение ребёнка
21.06.1865 ст.
Дочь: Новоселова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Новоселов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новоселова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Новоселов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно