Мякишкова Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мякишкова Екатерина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Мякишков Федор Степанович

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
22.03.1826 ст.

Дочь: Новоселова Марья Федоровна

Отец ребёнка: Мякишков Федор Степанович

Торжок, город Торжок, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мякишков Федор Степанович

Смерть
Неизвестно
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