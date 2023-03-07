Мякишкова Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Мякишков Федор Степанович
Рождение ребёнка
22.03.1826 ст.
Дочь: Новоселова Марья Федоровна
Отец ребёнка: Мякишков Федор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно