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Морозов Яков Аристархович

Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

07.10.1827 ст.

Дата смерти

21.08.1874 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1827 ст.

Отец: Морозов Аристарх Евтихиев

Мать: Морозова Агриппина Иванова

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
18.08.1861 ст.

Жена: Морозова-Волкова Евдокия Васильева

Калуга, город Калуга, Калужская область
Алексеевская ц. г. Калуги
Рождение ребёнка
23.05.1862 ст.

Сын: Морозов Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Морозова-Волкова Евдокия Васильева

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
30.03.1864 ст.

Сын: Морозов Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: Морозова-Волкова Евдокия Васильева

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
01.05.1867 ст.

Дочь: Клавдия Яковлевна

Мать ребёнка: Морозова-Волкова Евдокия Васильева

Калуга, город Калуга, Калужская область
восприемник - кол.сек. Гавриил Евтихиевич Морозов и калужская купеческая дочь Мария Александрова Губкина
Рождение ребёнка
01.05.1867 ст.

Дочь: Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Морозова-Волкова Евдокия Васильева

Калуга, город Калуга, Калужская область
восприемник - кол.сек. Гавриил Евтихиевич Морозов и кол. сек. Михаила Филипповича Чистякова жена Мария Васильева
Смерть
21.08.1874 ст.
Калуга, город Калуга, Калужская область
от чахотки