Морозов Яков Аристархович
Место рождения
Дата рождения07.10.1827 ст.
Дата смерти21.08.1874 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1827 ст.
Бракосочетание
18.08.1861 ст.
Алексеевская ц. г. Калуги
Рождение ребёнка
23.05.1862 ст.
Мать ребёнка: Морозова-Волкова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
30.03.1864 ст.
Мать ребёнка: Морозова-Волкова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
01.05.1867 ст.
Дочь: Клавдия Яковлевна
Мать ребёнка: Морозова-Волкова Евдокия Васильева
восприемник - кол.сек. Гавриил Евтихиевич Морозов и калужская купеческая дочь Мария Александрова Губкина
Рождение ребёнка
01.05.1867 ст.
Дочь: Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Морозова-Волкова Евдокия Васильева
восприемник - кол.сек. Гавриил Евтихиевич Морозов и кол. сек. Михаила Филипповича Чистякова жена Мария Васильева
Смерть
21.08.1874 ст.
от чахотки