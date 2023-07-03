Морозова Агриппина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1821 ст.
Сын: Морозов Петр Аристархович
Отец ребёнка: Морозов Аристарх Евтихиев
Рождение ребёнка
18.03.1826 ст.
Сын: Морозов Николай Аристархов
Отец ребёнка: Морозов Аристарх Евтихиев
Рождение ребёнка
07.10.1827 ст.
Сын: Морозов Яков Аристархович
Отец ребёнка: Морозов Аристарх Евтихиев
Рождение ребёнка
16.04.1830 ст.
Сын: Морозов Виктор Аристархович
Отец ребёнка: Морозов Аристарх Евтихиев
Рождение ребёнка
19.07.1832 ст.
Сын: Морозов Александр Аристархов
Отец ребёнка: Морозов Аристарх Евтихиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно