Морозова Агриппина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Агриппина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1821 ст.

Сын: Морозов Петр Аристархович

Отец ребёнка: Морозов Аристарх Евтихиев

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
18.03.1826 ст.

Сын: Морозов Николай Аристархов

Отец ребёнка: Морозов Аристарх Евтихиев

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
07.10.1827 ст.

Сын: Морозов Яков Аристархович

Отец ребёнка: Морозов Аристарх Евтихиев

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
16.04.1830 ст.

Сын: Морозов Виктор Аристархович

Отец ребёнка: Морозов Аристарх Евтихиев

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
19.07.1832 ст.

Сын: Морозов Александр Аристархов

Отец ребёнка: Морозов Аристарх Евтихиев

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Аристарх Евтихиев

Смерть
Неизвестно