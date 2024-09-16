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Гувелякен Вильгельм Иванович

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

19.06.1823 ст.

Дата смерти

02.11.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1823 ст.

Отец: Гувелякен Иван (Иоганн) Семенович

Мать: Гувелякен (Сантер) Эмилия (Гермина) Германовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Витт (Гувелякен) Эмма Вильгельмовна

Мать ребёнка: Гувелякен (Ротерс) Дарья Андреевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гувелякен (Ротерс) Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
15.02.1853 ст.

Сын: Гувелякен Эрнест Вильгельмович

Мать ребёнка: Гувелякен (Ротерс) Дарья Андреевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.01.1856 ст.

Сын: Гувелякен Альфред Вильгельмович

Мать ребёнка: Гувелякен (Ротерс) Дарья Андреевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.05.1857 ст.

Сын: Гувелякен Вильгельм Вильгельмович

Мать ребёнка: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.12.1858 ст.

Дочь: Пец (Гувелякен) Дарья (Доротея) Вильгельмовна

Мать ребёнка: Гувелякен (Ротерс) Дарья Андреевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.10.1868 ст.

Сын: Гувелякен Герман Вильгельмович

Мать ребёнка: Гувелякен (Ротерс) Дарья Андреевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
02.11.1904 ст.
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

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