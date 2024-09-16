Гувелякен Вильгельм Иванович
Место рождения
Дата рождения19.06.1823 ст.
Дата смерти02.11.1904 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1823 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Витт (Гувелякен) Эмма Вильгельмовна
Мать ребёнка: Гувелякен (Ротерс) Дарья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1853 ст.
Сын: Гувелякен Эрнест Вильгельмович
Мать ребёнка: Гувелякен (Ротерс) Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
18.01.1856 ст.
Сын: Гувелякен Альфред Вильгельмович
Мать ребёнка: Гувелякен (Ротерс) Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
22.05.1857 ст.
Сын: Гувелякен Вильгельм Вильгельмович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1858 ст.
Дочь: Пец (Гувелякен) Дарья (Доротея) Вильгельмовна
Мать ребёнка: Гувелякен (Ротерс) Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
06.10.1868 ст.
Сын: Гувелякен Герман Вильгельмович
Мать ребёнка: Гувелякен (Ротерс) Дарья Андреевна
Смерть
02.11.1904 ст.