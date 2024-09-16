Гувелякен Вильгельм Вильгельмович
Место рождения
Дата рождения22.05.1857 ст.
Дата смерти16.09.1930
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.05.1857 ст.
Отец: Гувелякен Вильгельм Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1884 ст.
Сын: Гувелякен Борис Вильгельмович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
С 09.08.1895 по 23.12.1903 ст.
Городской Голова.
Рождение ребёнка
22.12.1895 ст.
Дочь: Гувелякен Люция Вильгельмовна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
С 1914 по 05.03.1917 ст.
Городской Голова.
Работа или профессия
С 06.03.1917 по 24.04.1917 ст.
И.д. Губернатора (назначен Временным правительством).
Смерть
16.09.1930