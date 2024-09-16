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Гувелякен Вильгельм Вильгельмович

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

22.05.1857 ст.

Дата смерти

16.09.1930

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1857 ст.

Отец: Гувелякен Вильгельм Иванович

Мать: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.02.1884 ст.

Сын: Гувелякен Борис Вильгельмович

Мать ребёнка: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Работа или профессия
С 09.08.1895 по 23.12.1903 ст.
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Городской Голова.
Рождение ребёнка
22.12.1895 ст.

Дочь: Гувелякен Люция Вильгельмовна

Мать ребёнка: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Работа или профессия
С 1914 по 05.03.1917 ст.
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Городской Голова.
Работа или профессия
С 06.03.1917 по 24.04.1917 ст.
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
И.д. Губернатора (назначен Временным правительством).
Смерть
16.09.1930

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