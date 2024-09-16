Гувелякен Эрнест Вильгельмович
Место рождения
Дата рождения15.02.1853 ст.
Дата смерти15.04.1926
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1853 ст.
Бракосочетание
1903
Рождение ребёнка
29.06.1904 ст.
Дочь: Гувелякен Алиса Эрнестовна
Мать ребёнка: Гувелякен (Кронберг) Ольга Гуговна
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Гувелякен Эрна Эрнестовна
Мать ребёнка: Гувелякен (Кронберг) Ольга Гуговна
Рождение ребёнка
20.12.1908 ст.
Сын: Гувелякен Вильгельм Эрнестович
Мать ребёнка: Гувелякен (Кронберг) Ольга Гуговна
Рождение ребёнка
18.03.1911 ст.
Дочь: Гувелякен Гертруда Эрнестовна
Мать ребёнка: Гувелякен (Кронберг) Ольга Гуговна
Смерть
15.04.1926