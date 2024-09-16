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Гувелякен Эрнест Вильгельмович

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

15.02.1853 ст.

Дата смерти

15.04.1926

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1853 ст.

Отец: Гувелякен Вильгельм Иванович

Мать: Гувелякен (Ротерс) Дарья Андреевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
1903

Жена: Гувелякен (Кронберг) Ольга Гуговна

Рождение ребёнка
29.06.1904 ст.

Дочь: Гувелякен Алиса Эрнестовна

Мать ребёнка: Гувелякен (Кронберг) Ольга Гуговна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Гувелякен Эрна Эрнестовна

Мать ребёнка: Гувелякен (Кронберг) Ольга Гуговна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.12.1908 ст.

Сын: Гувелякен Вильгельм Эрнестович

Мать ребёнка: Гувелякен (Кронберг) Ольга Гуговна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.03.1911 ст.

Дочь: Гувелякен Гертруда Эрнестовна

Мать ребёнка: Гувелякен (Кронберг) Ольга Гуговна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
15.04.1926

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