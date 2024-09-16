Гувелякен (Ротерс) Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гувелякен (Ротерс) Дарья Андреевна

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Ротерс Андрей Иванович

Мать: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Витт (Гувелякен) Эмма Вильгельмовна

Отец ребёнка: Гувелякен Вильгельм Иванович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гувелякен Вильгельм Иванович

Рождение ребёнка
15.02.1853 ст.

Сын: Гувелякен Эрнест Вильгельмович

Отец ребёнка: Гувелякен Вильгельм Иванович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.01.1856 ст.

Сын: Гувелякен Альфред Вильгельмович

Отец ребёнка: Гувелякен Вильгельм Иванович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.12.1858 ст.

Дочь: Пец (Гувелякен) Дарья (Доротея) Вильгельмовна

Отец ребёнка: Гувелякен Вильгельм Иванович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.10.1868 ст.

Сын: Гувелякен Герман Вильгельмович

Отец ребёнка: Гувелякен Вильгельм Иванович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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