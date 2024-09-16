Гувелякен (Ротерс) Дарья Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Ротерс Андрей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Витт (Гувелякен) Эмма Вильгельмовна
Отец ребёнка: Гувелякен Вильгельм Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1853 ст.
Сын: Гувелякен Эрнест Вильгельмович
Отец ребёнка: Гувелякен Вильгельм Иванович
Рождение ребёнка
18.01.1856 ст.
Сын: Гувелякен Альфред Вильгельмович
Отец ребёнка: Гувелякен Вильгельм Иванович
Рождение ребёнка
24.12.1858 ст.
Дочь: Пец (Гувелякен) Дарья (Доротея) Вильгельмовна
Отец ребёнка: Гувелякен Вильгельм Иванович
Рождение ребёнка
06.10.1868 ст.
Сын: Гувелякен Герман Вильгельмович
Отец ребёнка: Гувелякен Вильгельм Иванович
Смерть
Неизвестно