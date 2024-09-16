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Гувелякен Альфред Вильгельмович

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

18.01.1856 ст.

Дата смерти

22.03.1939

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1856 ст.

Отец: Гувелякен Вильгельм Иванович

Мать: Гувелякен (Ротерс) Дарья Андреевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
26.03.1883 ст.

Жена: Гувелякен (Форсман) Мария Александровна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.01.1884 ст.

Дочь: Гувелякен Альма Альфредовна

Мать ребёнка: Гувелякен (Форсман) Мария Александровна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.06.1885 ст.

Сын: Гувелякен Арвид Альфредович

Мать ребёнка: Гувелякен (Форсман) Мария Александровна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
22.03.1939

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