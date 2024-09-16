Гувелякен Альфред Вильгельмович
Место рождения
Дата рождения18.01.1856 ст.
Дата смерти22.03.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1856 ст.
Бракосочетание
26.03.1883 ст.
Рождение ребёнка
13.01.1884 ст.
Дочь: Гувелякен Альма Альфредовна
Мать ребёнка: Гувелякен (Форсман) Мария Александровна
Рождение ребёнка
27.06.1885 ст.
Сын: Гувелякен Арвид Альфредович
Мать ребёнка: Гувелякен (Форсман) Мария Александровна
Смерть
22.03.1939