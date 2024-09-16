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Гувелякен (Форсман) Мария Александровна

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

27.12.1932

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
26.03.1883 ст.

Муж: Гувелякен Альфред Вильгельмович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.01.1884 ст.

Дочь: Гувелякен Альма Альфредовна

Отец ребёнка: Гувелякен Альфред Вильгельмович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.06.1885 ст.

Сын: Гувелякен Арвид Альфредович

Отец ребёнка: Гувелякен Альфред Вильгельмович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
27.12.1932

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