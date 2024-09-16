Гувелякен (Форсман) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти27.12.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.03.1883 ст.
Рождение ребёнка
13.01.1884 ст.
Дочь: Гувелякен Альма Альфредовна
Отец ребёнка: Гувелякен Альфред Вильгельмович
Рождение ребёнка
27.06.1885 ст.
Сын: Гувелякен Арвид Альфредович
Отец ребёнка: Гувелякен Альфред Вильгельмович
Смерть
27.12.1932