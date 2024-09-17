Гувелякен Герман Вильгельмович
Место рождения
Дата рождения06.10.1868 ст.
Дата смерти05.11.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1868 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1903 ст.
Сын: Гувелякен Эрих Германович
Мать ребёнка: Гувелякен (Шмидт) Антонина (Паулина) Иосифовна
Рождение ребёнка
20.01.1905 ст.
Сын: Гувелякен Герман Германович
Мать ребёнка: Гувелякен (Шмидт) Антонина (Паулина) Иосифовна
Рождение ребёнка
05.06.1907 ст.
Дочь: Ружникова (Гувелякен) Марта Германовна
Мать ребёнка: Гувелякен (Шмидт) Антонина (Паулина) Иосифовна
Смерть
05.11.1938
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Расстрелян.