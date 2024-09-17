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Гувелякен Герман Вильгельмович

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

06.10.1868 ст.

Дата смерти

05.11.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1868 ст.

Отец: Гувелякен Вильгельм Иванович

Мать: Гувелякен (Ротерс) Дарья Андреевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гувелякен (Шмидт) Антонина (Паулина) Иосифовна

Рождение ребёнка
13.03.1903 ст.

Сын: Гувелякен Эрих Германович

Мать ребёнка: Гувелякен (Шмидт) Антонина (Паулина) Иосифовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.01.1905 ст.

Сын: Гувелякен Герман Германович

Мать ребёнка: Гувелякен (Шмидт) Антонина (Паулина) Иосифовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.06.1907 ст.

Дочь: Ружникова (Гувелякен) Марта Германовна

Мать ребёнка: Гувелякен (Шмидт) Антонина (Паулина) Иосифовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
05.11.1938
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Расстрелян.

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