Гувелякен (Шмидт) Антонина (Паулина) Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гувелякен (Шмидт) Антонина (Паулина) Иосифовна

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

13.07.1872 ст.

Дата смерти

03.02.1951

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1872 ст.

Отец: Шмидт Иосиф-Нильсон

Мать: Шмидт (Пец) Эрнестина Фридриховна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гувелякен Герман Вильгельмович

Рождение ребёнка
13.03.1903 ст.

Сын: Гувелякен Эрих Германович

Отец ребёнка: Гувелякен Герман Вильгельмович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.01.1905 ст.

Сын: Гувелякен Герман Германович

Отец ребёнка: Гувелякен Герман Вильгельмович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.06.1907 ст.

Дочь: Ружникова (Гувелякен) Марта Германовна

Отец ребёнка: Гувелякен Герман Вильгельмович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
03.02.1951

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