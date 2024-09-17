Гувелякен (Шмидт) Антонина (Паулина) Иосифовна
Место рождения
Дата рождения13.07.1872 ст.
Дата смерти03.02.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1872 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1903 ст.
Сын: Гувелякен Эрих Германович
Отец ребёнка: Гувелякен Герман Вильгельмович
Рождение ребёнка
20.01.1905 ст.
Сын: Гувелякен Герман Германович
Отец ребёнка: Гувелякен Герман Вильгельмович
Рождение ребёнка
05.06.1907 ст.
Дочь: Ружникова (Гувелякен) Марта Германовна
Отец ребёнка: Гувелякен Герман Вильгельмович
Смерть
03.02.1951