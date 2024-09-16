Гувелякен (Кронберг) Ольга Гуговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гувелякен (Кронберг) Ольга Гуговна

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
1903

Муж: Гувелякен Эрнест Вильгельмович

Рождение ребёнка
29.06.1904 ст.

Дочь: Гувелякен Алиса Эрнестовна

Отец ребёнка: Гувелякен Эрнест Вильгельмович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Гувелякен Эрна Эрнестовна

Отец ребёнка: Гувелякен Эрнест Вильгельмович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.12.1908 ст.

Сын: Гувелякен Вильгельм Эрнестович

Отец ребёнка: Гувелякен Эрнест Вильгельмович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.03.1911 ст.

Дочь: Гувелякен Гертруда Эрнестовна

Отец ребёнка: Гувелякен Эрнест Вильгельмович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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