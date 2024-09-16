Гувелякен (Кронберг) Ольга Гуговна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1903
Рождение ребёнка
29.06.1904 ст.
Дочь: Гувелякен Алиса Эрнестовна
Отец ребёнка: Гувелякен Эрнест Вильгельмович
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Гувелякен Эрна Эрнестовна
Отец ребёнка: Гувелякен Эрнест Вильгельмович
Рождение ребёнка
20.12.1908 ст.
Сын: Гувелякен Вильгельм Эрнестович
Отец ребёнка: Гувелякен Эрнест Вильгельмович
Рождение ребёнка
18.03.1911 ст.
Дочь: Гувелякен Гертруда Эрнестовна
Отец ребёнка: Гувелякен Эрнест Вильгельмович
Смерть
Неизвестно