Степан Фадеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепан Фадеевич

Степан Фадеевич

Место рождения

Верхняя Ладка, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Фадей Степанович

Мать: не указана

Верхняя Ладка, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Евдокия в МК 1848 Дмитриевна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Авдотья Степановна

Мать ребёнка: Агафья Евдокия в МК 1848 Дмитриевна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Николай Степанович

Мать ребёнка: Агафья Евдокия в МК 1848 Дмитриевна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Федор Степанович

Мать ребёнка: Агафья Евдокия в МК 1848 Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.01.1848 ст.

Дочь: Аксинья Степановна

Мать ребёнка: Агафья Евдокия в МК 1848 Дмитриевна

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1850 ст.

Дочь: Акулина Степановна

Мать ребёнка: Агафья Евдокия в МК 1848 Дмитриевна

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.