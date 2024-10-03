Степан Фадеевич
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Фадей Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Авдотья Степановна
Мать ребёнка: Агафья Евдокия в МК 1848 Дмитриевна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Николай Степанович
Мать ребёнка: Агафья Евдокия в МК 1848 Дмитриевна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Федор Степанович
Мать ребёнка: Агафья Евдокия в МК 1848 Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.01.1848 ст.
Дочь: Аксинья Степановна
Мать ребёнка: Агафья Евдокия в МК 1848 Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.05.1850 ст.
Дочь: Акулина Степановна
Мать ребёнка: Агафья Евдокия в МК 1848 Дмитриевна
Смерть
Неизвестно