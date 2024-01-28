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Николай Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Степан Фадеевич

Мать: Агафья Евдокия в МК 1848 Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Флоровна

Рождение ребёнка
20.12.1868

Сын: Игнат Николаевич

Мать ребёнка: Домна Флоровна

Рождение ребёнка
20.01.1872

Дочь: Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Домна Флоровна

Рождение ребёнка
13.12.1874

Дочь: Ульяна Николаевна

Мать ребёнка: Домна Флоровна

Рождение ребёнка
15.06.1876

Сын: Мефодий Николаевич

Мать ребёнка: Домна Флоровна

Смерть
Неизвестно

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