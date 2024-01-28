Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Флоровна
Рождение ребёнка
20.12.1868
Сын: Игнат Николаевич
Мать ребёнка: Домна Флоровна
Рождение ребёнка
20.01.1872
Дочь: Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Домна Флоровна
Рождение ребёнка
13.12.1874
Дочь: Ульяна Николаевна
Мать ребёнка: Домна Флоровна
Рождение ребёнка
15.06.1876
Сын: Мефодий Николаевич
Мать ребёнка: Домна Флоровна
Смерть
Неизвестно