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Акулина Степановна
Акулина Степановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1848
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Степан Фадеевич
1815 г.р.
Мать
Агафья Дмитриевна
1816 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец:
Степан Фадеевич
Мать:
Агафья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно
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