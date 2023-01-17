деревня Айтуган-Дурасово, деревня Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Айтуган-Дурасово

Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2740Дурасовка, деревня.при рч. Каменном Изяке.722042143148Р. — Училище.
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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Покровская волость
1Айтуган-Дурасова, д. при реч. Большом Изяке, прос. дор.759227874Земледелие
Хутора: Дурасовых (3 х.), Оглобиной и Федоровича1299100Сельское хозяйство

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Федоровский район
524229Айтуган-Дурасоводеревня53°17'00"55°04'00"N-40-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Федоровский муниципальный район, Сельское поселение Теняевский сельсовет
80654455106д Айтуган-Дурасоводеревня
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