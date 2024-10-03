Агафья Евдокия в МК 1848 Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Евдокия в МК 1848 Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Фадеевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Авдотья Степановна

Отец ребёнка: Степан Фадеевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Николай Степанович

Отец ребёнка: Степан Фадеевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Федор Степанович

Отец ребёнка: Степан Фадеевич

Рождение ребёнка
13.01.1848 ст.

Дочь: Аксинья Степановна

Отец ребёнка: Степан Фадеевич

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1850 ст.

Дочь: Акулина Степановна

Отец ребёнка: Степан Фадеевич

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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