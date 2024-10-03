Агафья Евдокия в МК 1848 Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Фадеевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Авдотья Степановна
Отец ребёнка: Степан Фадеевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Николай Степанович
Отец ребёнка: Степан Фадеевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Федор Степанович
Отец ребёнка: Степан Фадеевич
Рождение ребёнка
13.01.1848 ст.
Дочь: Аксинья Степановна
Отец ребёнка: Степан Фадеевич
Рождение ребёнка
12.05.1850 ст.
Дочь: Акулина Степановна
Отец ребёнка: Степан Фадеевич
Смерть
Неизвестно