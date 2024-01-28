Фадей Степанович
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Никифор Фадеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Степан Фадеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Михаил Фадеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1843