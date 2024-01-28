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Фадей Степанович

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Место рождения

Верхняя Ладка, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1765

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Отец

До 1745 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Степан

Мать: не указана

Верхняя Ладка, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1789

Сын: Никифор Фадеевич

Мать ребёнка: не указана

Верхняя Ладка, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1815

Сын: Степан Фадеевич

Мать ребёнка: не указана

Верхняя Ладка, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1817

Сын: Самарин Игнат Фадеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Михаил Фадеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1843

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