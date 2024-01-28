Самарин Игнат Фадеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Фадей Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Самарин Кирилл Игнатьевич
Мать ребёнка: Анисья Владимировна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Самарин Афанасий Игнатьевич
Мать ребёнка: Анисья Владимировна
Рождение ребёнка
20.03.1853 ст.
Дочь: Самарина Дарья Игнатьевна
Мать ребёнка: Анисья Владимировна
Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Владимировна
Смерть
Неизвестно