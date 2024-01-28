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Самарин Игнат Фадеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Фадей Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Самарин Кирилл Игнатьевич

Мать ребёнка: Анисья Владимировна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Самарин Афанасий Игнатьевич

Мать ребёнка: Анисья Владимировна

Рождение ребёнка
20.03.1853 ст.

Дочь: Самарина Дарья Игнатьевна

Мать ребёнка: Анисья Владимировна

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Владимировна

Смерть
Неизвестно
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