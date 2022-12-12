Титов (Китов) Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения22.08.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1873 ст.
Отец: Китов Павел Иванович
Мать: Китова Феодора Ивановна
Крещение
26.08.1873 ст.
г.Мензелинск, Никольский собор. Архив: ГА РТ, фонд 4, опись 166, дело 5, запись 201М Крестные: город Мензелинск писарь 2 разряда Александр Павлович Пироговский и Уфимского уезда село Калинник купеческ... Показать все
Бракосочетание
19.01.1896 ст.
Жена: Титова Агапия Петровна
г.Мензелинск, Никольский собор. Архив Уфа, фонд 4, опись 166, дело 151. По жениху: крестьянин д.Старое Мазино Илларион (Ефимович)? Клещевников и Наум ()? Никитин. По невесте: крестьянин село Балтаево ... Показать все
Рождение ребёнка
15.01.1899
Сын: Титов Александр Александрович
Мать ребёнка: Титова Агапия Петровна
г.Мензелинск, Никольский собор. Архив: Уфа, фонд 4, опись 3, дело 63
Рождение ребёнка
22.06.1902
Мать ребёнка: Титова Агапия Петровна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Титов Семён Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1909
Дочь: Лидия Александровна
Мать ребёнка: Титова Агапия Петровна
Возможно переехала после замужества в г. Новороссийск
Рождение ребёнка
30.01.1914
Сын: Титов Андреян Александрович
Мать ребёнка: Титова Агапия Петровна
Рождение ребёнка
26.11.1916
Дочь: Варвара Александровна
Мать ребёнка: Титова Агапия Петровна
Смерть
Неизвестно