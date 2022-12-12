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Титов (Китов) Александр Павлович

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Место рождения

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.08.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1873 ст.

Отец: Китов Павел Иванович

Мать: Китова Феодора Ивановна

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
26.08.1873 ст.
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
г.Мензелинск, Никольский собор. Архив: ГА РТ, фонд 4, опись 166, дело 5, запись 201М Крестные: город Мензелинск писарь 2 разряда Александр Павлович Пироговский и Уфимского уезда село Калинник купеческ... Показать все
Бракосочетание
19.01.1896 ст.

Жена: Титова Агапия Петровна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
г.Мензелинск, Никольский собор. Архив Уфа, фонд 4, опись 166, дело 151. По жениху: крестьянин д.Старое Мазино Илларион (Ефимович)? Клещевников и Наум ()? Никитин. По невесте: крестьянин село Балтаево ... Показать все
Рождение ребёнка
15.01.1899

Сын: Титов Александр Александрович

Мать ребёнка: Титова Агапия Петровна

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
г.Мензелинск, Никольский собор. Архив: Уфа, фонд 4, опись 3, дело 63
Рождение ребёнка
22.06.1902

Сын: Титов Петр Александрович

Мать ребёнка: Титова Агапия Петровна

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1908

Сын: Титов Семён Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1909

Дочь: Лидия Александровна

Мать ребёнка: Титова Агапия Петровна

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Возможно переехала после замужества в г. Новороссийск
Рождение ребёнка
30.01.1914

Сын: Титов Андреян Александрович

Мать ребёнка: Титова Агапия Петровна

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.11.1916

Дочь: Варвара Александровна

Мать ребёнка: Титова Агапия Петровна

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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