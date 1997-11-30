(Титова) Варвара Александровна
Место рождения
Дата рождения26.11.1916
Дата смерти30.11.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1916
Отец: Титов Александр Павлович
Мать: Титова Агапия Петровна
Крещение
27.11.1916
Старое Мазино. Архив: Уфа, фонд Р-1172, опись 4, дело 190. Крестные: крестьяне села Старое Мазино Павел Александрович Титов и Елизавета Александровна Титова
Смерть
30.11.1997
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика