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(Титова) Варвара Александровна

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Место рождения

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.11.1916

Дата смерти

30.11.1997

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1916

Отец: Титов Александр Павлович

Мать: Титова Агапия Петровна

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
27.11.1916
Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Старое Мазино. Архив: Уфа, фонд Р-1172, опись 4, дело 190. Крестные: крестьяне села Старое Мазино Павел Александрович Титов и Елизавета Александровна Титова
Смерть
30.11.1997
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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