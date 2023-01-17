Титова (Кузьмичева) Агапия Петровна
Место рождения
Дата рождения02.04.1876 ст.
Дата смертиПосле 1946
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1876 ст.
Отец: Кузьмичев Петр Семёнович
Мать: не указана
Крещение
10.04.1876 ст.
Запись 83Ж фото 0046 Восприемники: той же дер. крестьянин Захар Семёнович и дер. Милочка крестьянская жена Дарья Семеновна
Бракосочетание
19.01.1896 ст.
г.Мензелинск, Никольский собор. Архив Уфа, фонд 4, опись 166, дело 151. По жениху: крестьянин д.Старое Мазино Илларион (Ефимович)? Клещевников и Наум ()? Никитин. По невесте: крестьянин село Балтаево ... Показать все
Рождение ребёнка
15.01.1899
Сын: Титов Александр Александрович
Отец ребёнка: Титов Александр Павлович
г.Мензелинск, Никольский собор. Архив: Уфа, фонд 4, опись 3, дело 63
Рождение ребёнка
22.06.1902
Отец ребёнка: Титов Александр Павлович
Рождение ребёнка
20.03.1909
Дочь: Лидия Александровна
Отец ребёнка: Титов Александр Павлович
Возможно переехала после замужества в г. Новороссийск
Рождение ребёнка
30.01.1914
Сын: Титов Андреян Александрович
Отец ребёнка: Титов Александр Павлович
Рождение ребёнка
26.11.1916
Дочь: Варвара Александровна
Отец ребёнка: Титов Александр Павлович
Смерть
После 1946
По воспоминания Титова Н.А. он еще не ходил в школу, когда хоронили бабушку