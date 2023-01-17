Титова (Кузьмичева) Агапия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Кузьмичева) Агапия Петровна

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Место рождения

Балтаево, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.04.1876 ст.

Дата смерти

После 1946

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1876 ст.

Отец: Кузьмичев Петр Семёнович

Мать: не указана

Балтаево, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
10.04.1876 ст.
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Запись 83Ж фото 0046 Восприемники: той же дер. крестьянин Захар Семёнович и дер. Милочка крестьянская жена Дарья Семеновна
Бракосочетание
19.01.1896 ст.

Муж: Титов Александр Павлович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
г.Мензелинск, Никольский собор. Архив Уфа, фонд 4, опись 166, дело 151. По жениху: крестьянин д.Старое Мазино Илларион (Ефимович)? Клещевников и Наум ()? Никитин. По невесте: крестьянин село Балтаево ... Показать все
Рождение ребёнка
15.01.1899

Сын: Титов Александр Александрович

Отец ребёнка: Титов Александр Павлович

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
г.Мензелинск, Никольский собор. Архив: Уфа, фонд 4, опись 3, дело 63
Рождение ребёнка
22.06.1902

Сын: Титов Петр Александрович

Отец ребёнка: Титов Александр Павлович

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.03.1909

Дочь: Лидия Александровна

Отец ребёнка: Титов Александр Павлович

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Возможно переехала после замужества в г. Новороссийск
Рождение ребёнка
30.01.1914

Сын: Титов Андреян Александрович

Отец ребёнка: Титов Александр Павлович

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.11.1916

Дочь: Варвара Александровна

Отец ребёнка: Титов Александр Павлович

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1946
Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
По воспоминания Титова Н.А. он еще не ходил в школу, когда хоронили бабушку
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