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Титов Александр Александрович

Место рождения

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.01.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1899

Отец: Титов Александр Павлович

Мать: Титова Агапия Петровна

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
г.Мензелинск, Никольский собор. Архив: Уфа, фонд 4, опись 3, дело 63
Крещение
17.01.1899 ст.
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крестные: г.Мензелинск сын дворянина Леонид Александрович Пироговский и деревня Старое Мазино крестьянская девица Пелагея Павловна Титова
Смерть
Неизвестно
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