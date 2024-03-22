Титов Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения15.01.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.01.1899
Отец: Титов Александр Павлович
Мать: Титова Агапия Петровна
г.Мензелинск, Никольский собор. Архив: Уфа, фонд 4, опись 3, дело 63
Крещение
17.01.1899 ст.
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крестные: г.Мензелинск сын дворянина Леонид Александрович Пироговский и деревня Старое Мазино крестьянская девица Пелагея Павловна Титова
Смерть
Неизвестно