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Титов Петр Александрович

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Место рождения

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.06.1902

Дата смерти

22.07.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1902

Отец: Титов Александр Павлович

Мать: Титова Агапия Петровна

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
29.06.1902
Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Архив: Уфа, фонд 4, опись 166, дело 197, запись М22 Крестные: крестьянин села Старое Мазино Павел Никитич Титов и крестьянская дочь девица Пелагея Павловна Титова
Смерть
22.07.1902
Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
причина смерти: 4 недели от поноса
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