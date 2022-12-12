Титов Петр Александрович
Место рождения
Дата рождения22.06.1902
Дата смерти22.07.1902
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1902
Отец: Титов Александр Павлович
Мать: Титова Агапия Петровна
Крещение
29.06.1902
Архив: Уфа, фонд 4, опись 166, дело 197, запись М22 Крестные: крестьянин села Старое Мазино Павел Никитич Титов и крестьянская дочь девица Пелагея Павловна Титова
Смерть
22.07.1902
причина смерти: 4 недели от поноса